Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Conversano prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la notte il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +24,8°C. La mattina il cielo resterà sereno, con un graduale aumento delle temperature che raggiungeranno i +28,1°C nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo sarà per lo più sereno, con una leggera presenza di nubi sparse nel tardo pomeriggio, ma senza fenomeni di pioggia. Le temperature massime saranno di circa +28,6°C. In serata il cielo si manterrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature si attesteranno intorno ai +25,9°C.

Le condizioni meteo a Conversano per i prossimi giorni si prevedono stabili, con cieli generalmente sereni e temperature che si manterranno piuttosto elevate. Tuttavia, potrebbero verificarsi leggere variazioni nella copertura nuvolosa, in particolare nel corso del pomeriggio. Si consiglia quindi di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 15.3 NO max 22.8 Maestrale 72 % 1011 hPa 4 cielo sereno +24.1° perc. +24.6° Assenti 17 NO max 26.6 Maestrale 75 % 1011 hPa 7 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° Assenti 20.2 NO max 24.9 Maestrale 68 % 1011 hPa 10 cielo sereno +28.1° perc. +29.6° Assenti 24 NNO max 23.5 Maestrale 60 % 1012 hPa 13 cielo sereno +28.6° perc. +29.5° Assenti 19.3 N max 17.1 Tramontana 53 % 1011 hPa 16 nubi sparse +27.4° perc. +28.6° Assenti 15.2 N max 17.2 Tramontana 60 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.2° Assenti 11.1 NNO max 17.9 Maestrale 65 % 1012 hPa 22 poche nuvole +25.5° perc. +25.8° Assenti 9.9 NO max 15.1 Maestrale 66 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:11 e tramonta alle ore 19:35

