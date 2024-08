Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Corato si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C durante la notte e le prime ore del mattino, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 31-32°C verso mezzogiorno. Il vento sarà leggero, con raffiche che si manterranno intorno ai 10km/h.

Nel pomeriggio, è prevista un’aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero coprire fino al 50% del cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31-32°C, mentre la brezza leggera contribuirà a mantenere un clima piacevole nonostante il caldo.

In serata, la situazione non subirà cambiamenti significativi, con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare fino al 70-80%. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C, garantendo una serata piacevole per chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Corato indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive e una leggera presenza di nubi nel pomeriggio e in serata. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno piuttosto costanti e senza precipitazioni significative in vista.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3 N max 3.7 Tramontana 57 % 1016 hPa 4 cielo sereno +25.5° perc. +25.7° Assenti 0.9 ONO max 2.2 Maestrale 61 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.4° perc. +28.8° Assenti 1.4 NNE max 1.3 Grecale 49 % 1017 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +31.4° Assenti 9.7 NNE max 8.5 Grecale 41 % 1016 hPa 13 nubi sparse +32° perc. +32° prob. 1 % 16.6 NE max 13.6 Grecale 38 % 1015 hPa 16 nubi sparse +30.4° perc. +30.3° prob. 1 % 13.8 ENE max 15.7 Grecale 41 % 1014 hPa 19 nubi sparse +28.6° perc. +28.5° prob. 1 % 4.7 NO max 5.5 Maestrale 43 % 1015 hPa 22 nubi sparse +27.4° perc. +27.7° Assenti 4.4 NNE max 5.3 Grecale 48 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:35

