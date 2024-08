Previsioni Meteo Gravina in Puglia: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia indicano piogge leggere e copertura nuvolosa, seguite da un miglioramento con cielo sereno e temperature in aumento. Durante la notte, pioggia leggera e nuvole dense caratterizzeranno la situazione, con venti leggeri da diverse direzioni. Le temperature si manterranno stabili, ma si prevede un aumento nei giorni successivi. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Lunedì 19 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina in Puglia ci sarà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,6°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 2,2km/h provenendo da Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 2,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.4mm con umidità al 67% e pressione atmosferica a 1007hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,4°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 3,3km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 7,8km/h. Le precipitazioni saranno di 0.31mm con umidità al 76% e pressione atmosferica a 1007hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i 25,2°C e percezione termica uguale. Il vento soffierà a 11,5km/h provenendo da Nord. Possibili raffiche di vento fino a 12,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 55% e pressione atmosferica a 1008hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa sarà al 97% con temperature intorno ai 25,5°C e percezione termica simile. Il vento soffierà a 8,9km/h provenendo da Nord – Nord Est. Possibili raffiche di vento fino a 9km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 54% e pressione atmosferica a 1008hPa.

Martedì 20 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina in Puglia ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,2°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5km/h provenendo da Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 5,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità all’80% e pressione atmosferica a 1010hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con copertura nuvolosa al 53%. Le temperature si manterranno intorno ai 19,9°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,3km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 5,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità all’82% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà nubi sparse al 35% con temperature che raggiungeranno i 19,6°C e percezione termica uguale. Il vento soffierà a 5,2km/h provenendo da Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 5,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità all’83% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa sarà al 29% con temperature intorno ai 19,4°C e percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,8km/h provenendo da Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 6,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità all’84% e pressione atmosferica a 1009hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina in Puglia ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 13%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,7°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 4,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 5,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 75% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,4°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 6,2km/h provenendo da Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 6,5km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 76% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 29,2°C e percezione termica simile. Il vento soffierà a 13km/h provenendo da Nord. Possibili raffiche di vento fino a 15,3km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 42% e pressione atmosferica a 1011hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa sarà al 0% con temperature intorno ai 27,7°C e percezione termica simile. Il vento soffierà a 15,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 18,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 46% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Notte: Durante la notte a Gravina in Puglia ci saranno cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,9°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 8,6km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 13,9km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 76% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,6°C con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 9,2km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 15,2km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 76% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà cielo sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i 27,7°C e percezione termica simile. Il vento soffierà a 15,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 18,4km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 46% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Sera: In serata la copertura nuvolosa sarà al 0% con temperature intorno ai 26°C e percezione termica simile. Il vento soffierà a 14,8km/h provenendo da Nord – Nord Ovest. Possibili raffiche di vento fino a 20,6km/h. Le precipitazioni saranno assenti con umidità al 51% e pressione atmosferica a 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Gravina in Puglia, si prevedono condizioni variabili con piogge leggere e copertura nuvolosa, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cielo sereno e temperature in aumento. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.