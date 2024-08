Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Grottaglie si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con un leggero aumento nel corso delle ore mattutine.

Meteo a Grottaglie:

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i +28,7°C e i +33°C, con una percezione di calore superiore. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile, fino a diventare una brezza tesa nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con un lieve aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,9°C, con una percezione di calore che potrebbe superare i +35°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord, mantenendo una velocità costante e una leggera brezza vivace.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un cielo sereno e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +28,1°C. Il vento, proveniente sempre da Nord, aumenterà leggermente di intensità, diventando una brezza tesa.

Considerazioni Finali:

Le previsioni del tempo per Sabato 10 Agosto a Grottaglie indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo prevalentemente sereno. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà moderato, senza fenomeni meteorologici rilevanti in arrivo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° Assenti 13.3 NO max 25.8 Maestrale 56 % 1014 hPa 4 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 20 NNO max 39.3 Maestrale 48 % 1015 hPa 7 cielo sereno +30.7° perc. +31° Assenti 29.1 N max 33.7 Tramontana 43 % 1016 hPa 10 nubi sparse +34° perc. +33.5° Assenti 25.7 N max 26.8 Tramontana 31 % 1016 hPa 13 cielo sereno +34.9° perc. +34° Assenti 23.8 N max 24.8 Tramontana 27 % 1015 hPa 16 cielo sereno +33.6° perc. +32.1° Assenti 20.4 N max 23.2 Tramontana 25 % 1015 hPa 19 cielo sereno +28.1° perc. +28° Assenti 18.4 N max 40.4 Tramontana 44 % 1016 hPa 22 cielo sereno +28.6° perc. +28.5° Assenti 27.5 N max 52.6 Tramontana 44 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 19:51

