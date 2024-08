Previsioni Meteo Mola di Bari: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Mola di Bari si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +26,2°C e i +30,4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte fino a +32,2°C.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +30,2°C verso le ore centrali. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno generalmente stabili. La sera, il cielo si presenterà nuovamente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +27,8°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 10 e i 20 km/h, con raffiche fino a 21,9 km/h nelle ore serali. Le probabilità di precipitazioni sono molto basse, con valori che si attestano intorno al 4% nel primo pomeriggio e al 27% in serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Mola di Bari indicano una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo, con temperature gradevoli e venti moderati. Le condizioni meteo si prevedono favorevoli anche per i prossimi giorni, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che si manterranno su valori simili. Sono previste condizioni ideali per trascorrere piacevoli giornate all’aperto e godersi il clima estivo della località.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26.9° perc. +28.3° Assenti 14.5 NO max 17.3 Maestrale 66 % 1014 hPa 4 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 12.9 ONO max 16.4 Maestrale 69 % 1014 hPa 7 poche nuvole +28° perc. +29.4° Assenti 11.9 NO max 13.5 Maestrale 60 % 1015 hPa 10 poche nuvole +29.8° perc. +31.2° Assenti 13.6 NNO max 13.3 Maestrale 53 % 1015 hPa 13 poche nuvole +30.4° perc. +32.1° prob. 4 % 16.9 N max 16 Tramontana 53 % 1014 hPa 16 cielo sereno +29.7° perc. +31.7° prob. 22 % 4.8 N max 6.6 Tramontana 57 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.8° perc. +30° prob. 25 % 12 ONO max 16 Maestrale 67 % 1015 hPa 22 poche nuvole +27.2° perc. +29.3° prob. 14 % 11 NO max 17.1 Maestrale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.