Previsioni Meteo Molfetta: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

Sabato 17 Agosto a Molfetta si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo mutevoli. Le prime ore del mattino vedranno un cielo che si alternerà tra sereno e nuvoloso, con temperature che si manterranno intorno ai +29°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Durante la mattinata, la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 98% con cielo coperto e temperature che potrebbero superare i +31°C. Il vento sarà prevalentemente da Nord con intensità variabile.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si complicherà ulteriormente con un aumento delle precipitazioni. Le previsioni indicano piogge leggere con intensità variabile e probabilità di pioggia che potrebbe raggiungere anche il 60%. Le temperature si manterranno intorno ai +29-31°C con venti che potrebbero soffiare fino a 35,7km/h da Sud Ovest.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto con temperature che si manterranno intorno ai +29-30°C e una diminuzione della probabilità di pioggia. Il vento continuerà a soffiare con intensità variabile da Ovest – Nord Ovest.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Molfetta, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del cielo e alle precipitazioni, in particolare nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, ma potrebbero subire variazioni in base all’evolversi delle condizioni atmosferiche. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto a Molfetta.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +29.2° perc. +31.5° Assenti 8 OSO max 10.1 Libeccio 61 % 1013 hPa 3 poche nuvole +28.6° perc. +30.1° Assenti 10.7 ONO max 16 Maestrale 58 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +29.2° perc. +30.6° 0.11 mm 8.7 ONO max 11.6 Maestrale 55 % 1012 hPa 9 cielo coperto +30.8° perc. +32.1° Assenti 8.9 N max 8.4 Tramontana 49 % 1012 hPa 12 cielo coperto +31.6° perc. +33.2° Assenti 13 NE max 11.7 Grecale 48 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +29.6° perc. +31° 0.21 mm 31.2 O max 35.4 Ponente 53 % 1011 hPa 18 cielo coperto +29.8° perc. +30.4° prob. 56 % 15.3 O max 22.7 Ponente 47 % 1009 hPa 21 nubi sparse +28.1° perc. +29.7° Assenti 12.3 N max 17.5 Tramontana 61 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:45

