Previsioni Meteo Portici: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Portici indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, verso la metà della settimana potrebbero verificarsi precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno costanti, con venti che varieranno di intensità. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Lunedì 5 Agosto

Notte

Durante la notte a Portici, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 70%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,1°C, con una percezione di 28,2°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 2,2km/h, con raffiche leggere fino a 4,1km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature saliranno fino a 30,7°C, con una percezione di 31,8°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà a 7,7km/h, con raffiche leggere fino a 6,9km/h. L’umidità sarà del 48% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,5°C, con una percezione di 33°C. Il vento sarà moderato da Sud Ovest a una velocità di 12,4km/h, con raffiche leggere fino a 9,4km/h. L’umidità si attesterà al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 29,7°C, con una percezione di 31,4°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 10,8km/h, con raffiche leggere fino a 10,7km/h. L’umidità salirà al 55% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte

Durante la notte a Portici, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,5°C, con una percezione di 29,5°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 6km/h, con raffiche leggere fino a 6,2km/h. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a 30,1°C, con una percezione di 32,4°C. Il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà a 2,6km/h, con raffiche leggere fino a 2,5km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,5°C, con una percezione di 34,1°C. Il vento sarà moderato da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 15,5km/h, con raffiche leggere fino a 13,2km/h. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 31,1°C, con una percezione di 33,6°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 15,6km/h, con raffiche leggere fino a 13,9km/h. L’umidità salirà al 54% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte

Durante la notte a Portici, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,3°C, con una percezione di 28,9°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 6,4km/h, con raffiche leggere fino a 7,3km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. Le temperature saliranno fino a 30,6°C, con una percezione di 32°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 8,7km/h, con raffiche leggere fino a 6,1km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,5°C, con una percezione di 34,1°C. Il vento sarà moderato da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 15,2km/h, con raffiche leggere fino a 12,5km/h. L’umidità si attesterà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 5%. Le temperature si manterranno intorno ai 31,1°C, con una percezione di 33,6°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 15,6km/h, con raffiche leggere fino a 13,9km/h. L’umidità salirà al 54% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte

Durante la notte a Portici, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 27,4°C, con una percezione di 29,5°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 6,5km/h, con raffiche leggere fino a 7,1km/h. L’umidità sarà del 69% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a 30,6°C, con una percezione di 32°C. Il vento proveniente da Ovest – Sud Ovest soffierà a 8,7km/h, con raffiche leggere fino a 6,1km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature massime raggiungeranno i 31,2°C, con una percezione di 33,4°C. Il vento sarà moderato da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 13,1km/h, con raffiche leggere fino a 9,2km/h. L’umidità si attesterà al 52% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,9°C, con una percezione di 31,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 3,9km/h, con raffiche leggere fino a 2,9km/h. L’umidità salirà al 61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

