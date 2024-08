Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani domenica 4 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Pozzuoli indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un cielo sereno che accompagnerà i cittadini di Pozzuoli per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C, con una percezione di caldo che potrebbe superare i +32°C. Il vento soffierà da direzioni variabili, con intensità compresa tra i 4km/h e i 12km/h.

Nel pomeriggio, il sole splenderà a pieno regime su Pozzuoli, con temperature che potrebbero raggiungere i +29,8°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 21,7km/h provenienti da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 2%.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +27,5°C. Il vento soffierà ancora da Nord Ovest con una velocità di circa 13,3km/h, senza rischio di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 4 Agosto a Pozzuoli confermano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature estive. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, considerando le temperature elevate previste per la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pozzuoli per organizzare al meglio le tue attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +27.7° perc. +30.7° Assenti 1 ENE max 3.5 Grecale 75 % 1008 hPa 3 nubi sparse +27° perc. +29° Assenti 5.4 ENE max 6.7 Grecale 71 % 1008 hPa 6 nubi sparse +27.5° perc. +29.7° Assenti 4.1 ESE max 5.5 Scirocco 69 % 1009 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +31.6° Assenti 6 SO max 5.7 Libeccio 64 % 1010 hPa 12 cielo sereno +29.8° perc. +32.6° Assenti 16.7 O max 16.1 Ponente 61 % 1009 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +32.4° prob. 6 % 21.1 O max 23.9 Ponente 64 % 1008 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +30.8° prob. 14 % 12 ONO max 15.4 Maestrale 65 % 1009 hPa 21 cielo sereno +27.5° perc. +29.8° prob. 3 % 12.5 NO max 13.3 Maestrale 70 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:12

