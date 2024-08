Previsioni Meteo Ruvo di Puglia: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Ruvo di Puglia prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio si potranno osservare alcune nubi sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 29°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. Il vento soffierà a velocità moderata provenendo prevalentemente da Nord – Nord Est.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di circa +24°C, che aumenterà gradualmente fino a superare i 28°C verso mezzogiorno. Il vento sarà moderato proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, nonostante la presenza di nubi sparse, il sole continuerà a splendere con temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Est, con una velocità intorno ai 15km/h.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i +25°C. Il vento sarà più leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Ruvo di Puglia per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con temperature piuttosto elevate e vento moderato. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature gradevoli, ideali per godersi le ultime giornate d’estate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° Assenti 15.7 ONO max 24.7 Maestrale 76 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +23.1° Assenti 14.3 ONO max 21.7 Maestrale 81 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.9° Assenti 12.7 NO max 16.3 Maestrale 63 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +29° Assenti 15.2 N max 15.1 Tramontana 52 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +29.7° Assenti 17.8 NNE max 15.4 Grecale 50 % 1011 hPa 16 nubi sparse +27.9° perc. +28.6° Assenti 15.4 NE max 15.2 Grecale 53 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.8° perc. +26.2° Assenti 7.1 N max 9.3 Tramontana 64 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 5.4 NO max 6.3 Maestrale 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.