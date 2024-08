Previsioni Meteo Santeramo in Colle: tutti i dettagli per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Santeramo in Colle, si prevedono condizioni meteo prevalentemente calde e soleggiate, con temperature in aumento e venti leggeri. Tuttavia, Sabato potrebbe portare delle precipitazioni, soprattutto nel pomeriggio. Si consiglia di rimanere informati sulle variazioni del meteo e di adottare le necessarie precauzioni.

Venerdì 2 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle avremo cielo sereno con una temperatura di +24,6°C e una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 7,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest con raffiche fino a 9km/h. L’umidità sarà del 28% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 avremo +27,4°C con percezione di +26,5°C e venti a 7,6km/h da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 25%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con temperature elevate. Alle 13:00 avremo +37°C con percezione di +34,7°C e venti a 14,5km/h da Sud Est. L’umidità salirà al 16%.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una leggera diminuzione delle temperature. Alle 20:00 avremo +26°C con venti da Sud Ovest a 9,3km/h. L’umidità sarà del 42%.

Sabato 3 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà sereno con una temperatura di +25,7°C e percezione di +25,3°C. I venti saranno leggeri da Ovest – Nord Ovest a 6km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora cielo sereno con temperature in aumento. Alle 07:00 avremo +30,7°C con percezione di +29,3°C e venti da Nord – Nord Ovest a 5,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà parzialmente coperto da poche nuvole. Alle 14:00 si prevede una temperatura di +29,7°C con venti da Nord Ovest a 32,4km/h e possibilità di pioggia leggera.

Sera: La sera sarà caratterizzata da nubi sparse con una temperatura di +24,7°C alle 20:00 e venti da Nord a 15,4km/h. L’umidità sarà del 59%.

Domenica 4 Agosto

Notte: Durante la notte a Santeramo in Colle il cielo sarà coperto da nubi sparse con una temperatura di +23,4°C e percezione di +23,7°C. I venti saranno intensi da Nord a 12,9km/h.

Mattina: La mattina si prevede ancora nubi sparse con temperature in aumento. Alle 08:00 avremo +28,5°C con percezione di +28,8°C e venti da Nord a 13,5km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con temperature elevate. Alle 12:00 si prevede una temperatura di +32,4°C con venti da Nord – Nord Est a 21,7km/h.

Sera: La sera sarà caratterizzata da cielo sereno con una temperatura di +26,7°C alle 20:00 e venti da Nord a 12km/h. L’umidità sarà del 45%.

In conclusione, il fine settimana a Santeramo in Colle si prospetta caldo e soleggiato, con temperature elevate e venti leggeri. Tuttavia, è prevista la possibilità di precipitazioni nella giornata di Sabato, in particolare nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di prendere le dovute precauzioni.

