Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

Le previsioni meteo a Vicenza per Venerdì 30 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino e nubi sparse dal pomeriggio in poi. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature saranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +25,7°C alle 06:00 e saliranno fino a +34,2°C alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile tra Nord Ovest e Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 35% alle 19:00 e il 55% alle 20:00. Le temperature massime saranno di +35,4°C alle 14:00, per poi scendere leggermente verso sera. La velocità del vento aumenterà leggermente, con direzione prevalente da Sud.

In serata, le nubi saranno ancora presenti con una copertura intorno al 50%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +27,8°C alle 21:00 e +25,8°C alle 23:00. Il vento soffierà con intensità moderata da Nord – Nord Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Vicenza indicano una giornata con temperature elevate durante il giorno e un leggero aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e di vestirsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vicenza.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.8° perc. +24.7° Assenti 4.1 N max 4.3 Tramontana 50 % 1016 hPa 4 cielo sereno +23.5° perc. +23.3° Assenti 4.9 NNO max 4.5 Maestrale 54 % 1016 hPa 7 cielo sereno +28.3° perc. +28.1° Assenti 1.4 ONO max 2.8 Maestrale 42 % 1017 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.8° Assenti 5.7 SSE max 5 Scirocco 32 % 1016 hPa 13 cielo sereno +35.4° perc. +34.7° prob. 2 % 8.1 S max 6.8 Ostro 27 % 1015 hPa 16 cielo sereno +34.6° perc. +33.7° prob. 10 % 9 S max 9 Ostro 28 % 1014 hPa 19 nubi sparse +29.2° perc. +28.7° prob. 1 % 2.7 NNE max 4.9 Grecale 39 % 1015 hPa 22 nubi sparse +26.8° perc. +27.1° prob. 1 % 6 NNE max 7.5 Grecale 47 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:50

