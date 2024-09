Allerta Meteo, domenica sarà un’altra giornata di maltempo estremo sull’Italia. Clamorose prospettive di freddo e neve per il 13-14 settembre

MeteoWeb

Sono migliorate oggi le condizioni meteo sull’Italia dopo il furioso maltempo di ieri, ma al Nord si contano ancora i danni (e si cerca il disperso in Piemonte) mentre nel tacco d’Italia, nel Salento, si stanno verificando forti temporali con nubifragi, grandinate e persino un tornado sulla costa. Le temperature sono decisamente elevate al Sud, in aumento anche al Centro, per l’ultima parentesi estiva della stagione che culminerà domani nel picco più elevato di questa ondata calda di fine stagione.

La situazione meteorologica in Europa è caratterizzata dal grande ciclone sul Golfo di Biscaglia, tra Francia e Spagna, che alimenta maltempo nei settori più occidentali del Continente ed è ben visibile, in modo tra l’altro anche molto coreografico, nelle immagini satellitari che arrivano dallo Spazio:

Proprio nel nord della Spagna e nella Francia occidentale avremo in serata i temporali più forti, che colpiranno in modo particolare i Pirenei. Attenzione al maltempo anche in Inghilterra e Galles, e nel Maghreb dove forti temporali colpiranno non solo Marocco e Algeria, ma anche Tunisia e Libia:

Allerta Meteo per domani, sabato 7 settembre

Nella giornata di domani, sabato 7 settembre, il maltempo continuerà ad interessare i settori occidentali a cavallo del Mediterraneo: non solo in Europa, quindi, ma anche nel nord Africa. Sin dalle prime ore del mattino, forti temporali colpiranno il Marocco, l’Algeria, la Tunisia e la Libia, con piogge molto intense in quest’area del Maghreb con forte proiezione mediterranea. In Europa, il maltempo sarà concentrato sulla Francia, ma continuerà a coinvolgere il nord della Spagna. Forti temporali notturni anche sul mar Tirreno.

Nel pomeriggio-sera della giornata di sabato, i temporali diventeranno davvero violenti nel Maghreb, in modo particolare in Marocco e Algeria, con piogge alluvionali sempre più intense, estese e diffuse. Ancora forte maltempo in Francia, in rapida estensione a Inghilterra e Belgio.

Fenomeni di instabilità sparsi sull’Italia, al Nord e in Sicilia, in un contesto molto mite specie al Centro/Sud, con temperature massime superiori ai +35°C probabilmente per l’ultimo giorno dell’anno. Chi ama il caldo dovrà godersi la giornata di domani, perchè con ogni probabilità per ritrovare queste temperature così elevate dovrà poi attendere altri nove o addirittura dieci mesi.

Allerta Meteo per domenica 8 settembre

Domenica il maltempo tornerà a colpire duramente anche l’Italia, oltre a persistere nel Maghreb con piogge alluvionali al mattino in Algeria e nel pomeriggio in Tunisia. Per l’Italia sarà un’altra giornata di piogge monsoniche, analogamente a quanto accaduto ieri. Al mattino, le piogge più intense e abbondanti colpiranno il Centro/Nord nei suoi settori più occidentali:

Nel pomeriggio-sera, poi, il maltempo si estenderà a Sardegna, all’alto Adriatico, a tutto il Centro e al Nord/Est, con temporali molto forti in Toscana, che sarà la Regione più colpita:

Nella notte tra domenica e lunedì avremo i fenomeni più estremi in tutt’Italia (attenzione a Lazio e Campania), mentre poi lunedì 9 settembre il maltempo si sposterà al Sud, portando un crollo termico che stavolta sarà stagionale, definitivo e imponente. Non si tornerà più indietro. Anzi. Nei giorni successivi continuerà il maltempo, per tutta la settimana, ed è sempre più probabile una precoce ondata di freddo tra venerdì 13 e sabato 14 settembre, con maltempo estremo in tutt’Italia, ulteriore clamoroso crollo delle temperature su valori quasi invernali e addirittura le prime nevicate fuori stagione sui rilievi, persino a bassa quota sulle Alpi.

Una tendenza incredibile, ma che sembra concretizzarsi sempre di più e di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.

