Meteo Altamura, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Altamura indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e variabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Infine, la sera si presenterà con nubi sparse e temperature in calo, mantenendosi attorno ai 14°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Altamura avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di +13,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 25 km/h, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 42,8 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a un cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,4°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà costante, con punte di 22,5 km/h. L’umidità scenderà al 36%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà parzialmente, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’86%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con valori attorno ai 28,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con valori intorno ai 11,7 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno fresche e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, con possibilità di un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non favorire giornate completamente soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° prob. 15 % 25 NO max 42.8 Maestrale 68 % 1010 hPa 3 nubi sparse +13.2° perc. +12.3° prob. 14 % 27.9 NO max 45.8 Maestrale 64 % 1010 hPa 6 nubi sparse +13.7° perc. +12.7° prob. 13 % 25.5 NO max 39.9 Maestrale 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +17.6° perc. +16.6° prob. 33 % 21.3 NO max 25.7 Maestrale 46 % 1012 hPa 12 poche nuvole +18.9° perc. +17.8° prob. 37 % 26.3 NNO max 28.2 Maestrale 38 % 1012 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +17.3° prob. 11 % 25 NNO max 29.2 Maestrale 38 % 1012 hPa 18 nubi sparse +15.4° perc. +14.4° prob. 5 % 18.8 NNO max 32.7 Maestrale 53 % 1013 hPa 21 nubi sparse +14.4° perc. +13.5° prob. 17 % 13.1 ONO max 26.8 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.