Meteo Bitonto, le previsioni per domani domenica 8 settembre

Domenica 8 Settembre a Bitonto si prospetta una giornata con variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno e una leggera copertura nuvolosa che andrà via via aumentando nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità si attesterà intorno al 59% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà, con la presenza di nubi sparse che potrebbero portare a un aumento dell’umidità fino al 73%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una leggera brezza proveniente da est. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012hPa.

In serata, il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando a una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +29°C, con una brezza tesa proveniente da sud. L’umidità sarà del 49% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto indicano una giornata con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con temperature massime che si attesteranno intorno ai +32°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 8 Settembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.9° perc. +28° Assenti 2.2 N max 4.3 Tramontana 61 % 1015 hPa 3 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.9 ESE max 4.5 Scirocco 63 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28° Assenti 1.8 S max 3.7 Ostro 59 % 1014 hPa 9 poche nuvole +30.4° perc. +30.8° Assenti 6.5 E max 6.2 Levante 45 % 1014 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +32.6° Assenti 16.3 ENE max 14.8 Grecale 40 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.5° perc. +31.8° Assenti 20.6 E max 23.7 Levante 42 % 1011 hPa 18 nubi sparse +29.8° perc. +30.7° Assenti 17.2 SSE max 28.8 Scirocco 49 % 1011 hPa 21 cielo coperto +29.3° perc. +30° Assenti 16.7 S max 31.3 Ostro 49 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:09

