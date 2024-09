Meteo Bitonto, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano un giorno caratterizzato da temperature piacevoli e una variabilità della copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Man mano che si passerà alla mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della giornata si assisterà a un miglioramento, con schiarite e momenti di sole.

Nel dettaglio, la notte di Giovedì 26 Settembre si prevede tranquilla, con temperature che varieranno da un minimo di 21,6°C a un massimo di 22,4°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che oscillerà tra il 14% e il 42%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest e Sud-Ovest, con velocità comprese tra 2 km/h e 5,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle ore 08:00, per poi passare a una condizione di nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 27°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 40%, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 11 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite e un cielo prevalentemente sereno. Le temperature massime toccheranno i 27,6°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso del pomeriggio. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, con valori che non supereranno il 30%. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, fino a 24 km/h.

La sera porterà un clima gradevole, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole conclusione della giornata. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto indicano un Giovedì 26 Settembre all’insegna della stabilità e del bel tempo. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una variabilità della copertura nuvolosa che potrebbe portare a qualche nube in più, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in questo inizio di autunno.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 4.1 O max 7.8 Ponente 65 % 1016 hPa 4 nubi sparse +21.6° perc. +21.4° Assenti 2 OSO max 3.1 Libeccio 63 % 1016 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +22.9° Assenti 4.1 SSE max 7.7 Scirocco 54 % 1016 hPa 10 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.1 SE max 11.1 Scirocco 43 % 1016 hPa 13 cielo sereno +27.6° perc. +27.3° Assenti 7.9 ENE max 14.8 Grecale 40 % 1014 hPa 16 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 11.3 ESE max 22.5 Scirocco 51 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24.5° perc. +24.5° Assenti 12.2 SSO max 18.6 Libeccio 58 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.5° perc. +23.6° Assenti 9.2 SSO max 15.8 Libeccio 63 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 18:38

