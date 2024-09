Meteo Boscoreale, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Boscoreale si preannuncia un giorno caratterizzato da un alternarsi di condizioni meteorologiche. Nella notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 36%, e l’umidità si manterrà attorno al 71%. Con l’avanzare della mattina, le condizioni miglioreranno, portando a cieli sereni e temperature in aumento, che toccheranno i 23,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente piogge leggere, con temperature in calo.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia leggera con temperature che varieranno tra 17,9°C e 17,1°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,6 km/h e 11,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 82%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli minimi.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,2°C entro le 10:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 4-5 km/h. L’umidità si ridurrà, favorendo un clima più gradevole, con valori che scenderanno fino al 34%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,5°C e la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 41%.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature in calo fino a 19,6°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 88%. Le condizioni di umidità si intensificheranno, con valori che toccheranno il 47%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale nei prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di sabato con piogge leggere e schiarite, si prevede un miglioramento generale per domenica, con cieli sereni e temperature in aumento. Tuttavia, sarà opportuno monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +17.6° 0.5 mm 11.2 ONO max 16.6 Maestrale 71 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.1° perc. +16.7° 0.17 mm 4.6 NNO max 8.9 Maestrale 69 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.6° perc. +17° prob. 20 % 4.4 ENE max 5.5 Grecale 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +20.4° Assenti 3 N max 6 Tramontana 38 % 1012 hPa 12 cielo sereno +23.1° perc. +22.3° Assenti 12.4 ONO max 12.3 Maestrale 33 % 1012 hPa 15 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 14.6 O max 14.2 Ponente 44 % 1012 hPa 18 nubi sparse +21.5° perc. +20.7° prob. 4 % 9.8 NO max 13.3 Maestrale 39 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +19.6° 0.11 mm 5.9 NE max 8.3 Grecale 46 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:08

