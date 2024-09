Meteo Castellammare di Stabia, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La presenza di nuvole e piogge leggere sarà un elemento distintivo della mattinata, mentre nel pomeriggio si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 4%, e il vento soffierà da Sud Est a una velocità di circa 11 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si prevede un cambiamento significativo. Dalle 07:00 alle 10:00, si verificheranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno tra i 22,9°C e i 23,4°C, mentre il vento aumenterà di intensità, raggiungendo i 20,6 km/h. L’umidità sarà elevata, superando l’80%, e si registreranno piccole quantità di pioggia, fino a 0,48 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Si passerà da nubi sparse a una situazione più stabile, con temperature che scenderanno fino a 21,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 80%, e il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, intorno ai 22 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità scenderà gradualmente.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, attorno al 68%, e il vento si manterrà vivace, con raffiche fino a 21,9 km/h. Non si prevedono piogge, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 64%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castellammare di Stabia nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Domenica si prevede una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in aumento, mentre lunedì e martedì potrebbero presentare nuovamente un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di un fine settimana che, sebbene inizi con qualche pioggia, si concluderà con condizioni più favorevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +23.2° Assenti 11 SE max 14.7 Scirocco 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 12.2 SE max 16.1 Scirocco 78 % 1012 hPa 6 cielo sereno +22.7° perc. +23.1° prob. 1 % 12.9 SE max 17.2 Scirocco 78 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +23.1° perc. +23.7° 0.48 mm 9.4 SSO max 14.9 Libeccio 84 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.8° perc. +23.7° prob. 71 % 22.8 ONO max 27.1 Maestrale 57 % 1014 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22° prob. 4 % 22.6 ONO max 28.4 Maestrale 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +20.6° prob. 4 % 18.5 ONO max 25.2 Maestrale 59 % 1016 hPa 21 nubi sparse +20.2° perc. +20° Assenti 15.8 ONO max 23.4 Maestrale 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.