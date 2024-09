Meteo Cesenatico, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, con temperature che si manterranno su valori piacevoli durante tutto il giorno. La mattina si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a condizioni di cielo coperto. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 26°C, con un leggero calo previsto nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 21,7°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in aumento, che raggiungeranno i 26,5°C intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo per il pomeriggio mostrano un cambiamento, con un cielo che diventerà progressivamente più nuvoloso, fino a raggiungere una copertura del 90% nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno attorno ai 25°C.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a 22,8°C. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra 10 km/h e 19 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 66%, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al sereno previsto per Giovedì e Venerdì. Le temperature si manterranno stabili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.7° perc. +21.5° Assenti 11.1 SE max 14.2 Scirocco 62 % 1010 hPa 3 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 7.9 S max 10.3 Ostro 64 % 1009 hPa 6 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 6.3 S max 8.8 Ostro 61 % 1009 hPa 9 nubi sparse +24.3° perc. +24.1° Assenti 9.6 ESE max 13.8 Scirocco 52 % 1009 hPa 12 poche nuvole +26.5° perc. +26.5° Assenti 15.9 E max 15.8 Levante 48 % 1007 hPa 15 cielo coperto +25.6° perc. +25.7° Assenti 18.3 ESE max 20.7 Scirocco 57 % 1006 hPa 18 nubi sparse +24.6° perc. +24.8° prob. 3 % 13.2 SE max 16.1 Scirocco 65 % 1006 hPa 21 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 12.7 SSO max 18.4 Libeccio 66 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 19:23

