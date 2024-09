Meteo Conversano, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera ventilazione. Durante la notte, il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre al mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che si manterrà per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel dettaglio, la notte inizierà con temperature intorno ai 21°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà bassa, intorno al 18%, garantendo un cielo quasi sereno. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 20°C fino all’alba.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 42%, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. La ventilazione sarà moderata, con velocità del vento che varierà tra i 4,1 km/h e i 9,8 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 56%. Tuttavia, non si registreranno precipitazioni, e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,1 km/h. Questo renderà l’atmosfera vivace, ideale per passeggiate o attività all’aperto.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 22°C. La ventilazione rimarrà sostenuta, con velocità del vento che potrà toccare i 18,9 km/h. La bassa copertura nuvolosa, attorno al 2%, garantirà un cielo limpido, perfetto per osservare le stelle.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera ventilazione. Si prevede un fine settimana all’insegna del bel tempo, con poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +21° perc. +20.9° Assenti 5.5 SSO max 7.1 Libeccio 69 % 1016 hPa 4 poche nuvole +20.4° perc. +20.3° Assenti 2.7 SSO max 2.8 Libeccio 69 % 1016 hPa 7 nubi sparse +22.6° perc. +22.4° Assenti 4.8 SSE max 6 Scirocco 58 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 5.4 ESE max 10.5 Scirocco 44 % 1016 hPa 13 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° Assenti 12.2 E max 15 Levante 45 % 1015 hPa 16 nubi sparse +25° perc. +24.9° Assenti 16.1 SE max 25.4 Scirocco 53 % 1014 hPa 19 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° Assenti 18.9 SSO max 32.7 Libeccio 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 13.1 SSO max 22.4 Libeccio 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 18:37

