Meteo Corato, le previsioni per domani sabato 14 settembre

Le previsioni meteo per Corato di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni nuvolose e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,2°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 49,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, ma non mancheranno momenti di instabilità.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente sereno, ma già dalle prime ore si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a 19,3°C intorno a mezzogiorno, mentre le piogge leggere si faranno più frequenti, con accumuli che potranno arrivare a 0,5 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 28,3 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,6°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma non si escluderanno brevi rovesci. La ventilazione rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 33,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 43%, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature scenderanno a 17,1°C, e le piogge leggere torneranno a farsi sentire, con accumuli che potranno arrivare a 0,15 mm. La velocità del vento si manterrà attorno ai 19,3 km/h, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, ma non si escludono ulteriori piogge nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima rimarrà variabile.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° prob. 38 % 34.1 ONO max 47.7 Maestrale 67 % 1009 hPa 3 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° prob. 33 % 30.3 ONO max 42.3 Maestrale 63 % 1010 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +14.9° prob. 29 % 28.5 ONO max 39.4 Maestrale 64 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +18.3° perc. +17.6° 0.5 mm 25.2 NO max 29.9 Maestrale 53 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +18.3° perc. +17.5° 0.13 mm 28.3 NNO max 32.6 Maestrale 52 % 1012 hPa 15 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° prob. 25 % 26.4 NO max 33.8 Maestrale 43 % 1012 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° prob. 14 % 19 NNO max 29.4 Maestrale 55 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +17.3° perc. +16.6° 0.11 mm 19.4 ONO max 32.7 Maestrale 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:00

