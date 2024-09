Meteo Ginosa, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Ginosa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un lieve aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,5°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 25,6°C intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 25 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 39% e il 88% durante la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. La brezza vivace proveniente da Nord-Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, nonostante l’umidità elevata. Le condizioni di assenza di precipitazioni si manterranno stabili, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a 25°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione si presenterà moderata, con velocità che varieranno tra i 6,8 km/h e i 13,9 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 25,5°C alle ore 13:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 23°C nel tardo pomeriggio. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera piacevole nonostante l’aumento della nuvolosità.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà nuovamente. Le temperature scenderanno fino a 19°C, creando un ambiente ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 66%, mentre le brezze leggeri garantiranno una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Si prevede che la settimana successiva porterà un ulteriore aumento delle temperature, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.4° perc. +17.4° prob. 27 % 11.2 NNO max 22.6 Maestrale 81 % 1019 hPa 4 cielo sereno +16.6° perc. +16.6° prob. 12 % 12.1 NO max 24.2 Maestrale 88 % 1019 hPa 7 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 13.7 NNO max 16.9 Maestrale 68 % 1020 hPa 10 cielo sereno +23.9° perc. +23.5° Assenti 8.6 NNE max 8.6 Grecale 47 % 1019 hPa 13 nubi sparse +25.5° perc. +25.2° Assenti 8 ENE max 9.8 Grecale 39 % 1018 hPa 16 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 8.9 ENE max 12.2 Grecale 48 % 1018 hPa 19 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 6.9 NNE max 11.9 Grecale 66 % 1020 hPa 22 poche nuvole +18.8° perc. +18.6° Assenti 8.3 NNO max 9.7 Maestrale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:47

