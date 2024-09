Meteo Gioia del Colle, le previsioni per il weekend 20 – 22 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +18,1°C. Nonostante un’alta probabilità di pioggia dell’87%, non si prevedono precipitazioni. La mattina porterà un aumento delle temperature fino a +22,3°C, mantenendo il cielo sereno. Nel pomeriggio, si assisterà a piogge leggere con temperature massime di 24,3°C. Sabato 21 Settembre, il tempo sarà prevalentemente sereno con temperature intorno ai 17°C e basse probabilità di pioggia. Domenica 22 Settembre, il cielo sarà coperto con temperature di circa 23,1°C, ma senza precipitazioni.

Venerdì 20 Settembre

Nella notte di Venerdì 20 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +18,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attestandosi al 10%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 4,7 km/h da Nord Est. Le probabilità di precipitazioni saranno elevate, con un’87% di possibilità di pioggia, ma non si registreranno precipitazioni effettive. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +22,3°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 2%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, con una velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 51% entro le 10:00.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 13:00. La temperatura massima si attesterà intorno ai 24,3°C alle 12:00, per poi scendere a 21,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà notevolmente, raggiungendo il 90% alle 13:00. Le precipitazioni saranno leggere, con valori che varieranno da 0,11 mm a 0,38 mm.

Infine, nella sera, il tempo migliorerà nuovamente, con un ritorno al cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C alle 22:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 10,9 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 77%. Le probabilità di pioggia scenderanno drasticamente, attestandosi al 2%.

Sabato 21 Settembre

La notte di Sabato 21 Settembre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori intorno all’1%. Il vento soffierà da Nord con una velocità di circa 10,9 km/h. Le probabilità di precipitazioni saranno molto basse, con un’1% di possibilità di pioggia.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 21,4°C alle 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, non superando il 3%. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12,2 km/h, mentre l’umidità scenderà fino al 57%.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 84% alle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22,5°C alle 15:00. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo così il tempo asciutto e favorevole per attività all’aperto.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno a 18,2°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà moderata, attorno agli 8,8 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 74%. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo un fine settimana tranquillo.

Domenica 22 Settembre

La notte di Domenica 22 Settembre inizierà con nubi sparse e temperature di circa 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, attestandosi al 59%. La velocità del vento si manterrà attorno agli 8,5 km/h da Nord. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto, con temperature che saliranno fino a 21,6°C alle 09:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 96%, e la velocità del vento si manterrà intorno ai 6,1 km/h. Anche in questa fascia oraria non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23,1°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà massima, raggiungendo il 100%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il tempo asciutto.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che scenderanno a 19,1°C alle 21:00. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 69%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, il fine settimana a Gioia del Colle si presenterà con un inizio variabile, con piogge leggere Venerdì e un Sabato prevalentemente sereno. Domenica, invece, il tempo sarà caratterizzato da un cielo coperto, ma senza piogge. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato per godere di una giornata di sole, mentre Domenica sarà più adatta per attività al chiuso o per una passeggiata sotto le nuvole.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.