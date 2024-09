Meteo Martina Franca, le previsioni per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Martina Franca si prepara ad affrontare un Martedì 1 Ottobre caratterizzato da condizioni meteo decisamente favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La brezza tesa proveniente da Nord-Ovest garantirà un’atmosfera fresca e piacevole. Con l’assenza di precipitazioni e un’umidità che si manterrà attorno al 67%, la situazione sarà ideale per chi desidera trascorrere una serata all’aperto.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La brezza vivace, con velocità che varierà tra i 20 e i 24 km/h, contribuirà a mantenere un clima gradevole. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a toccare il 48%. Queste condizioni favoriranno attività all’aperto, rendendo la mattina particolarmente adatta per passeggiate o sport.

Il pomeriggio si presenterà con cieli ancora sereni, ma le temperature inizieranno a diminuire leggermente, attestandosi attorno ai 18°C. La brezza, pur mantenendo una certa vivacità, si farà più leggera, con velocità che scenderà a circa 17 km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque a livelli accettabili, intorno al 55%. Sarà un momento ideale per godere di un caffè all’aperto o per visitare i luoghi di interesse della città.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La brezza leggera, con velocità di circa 5 km/h, renderà l’atmosfera ancora più piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 75%, ma non ci saranno precipitazioni previste. Sarà un’ottima occasione per una passeggiata nel centro storico di Martina Franca, godendo della tranquillità della serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martina Franca indicano un Martedì 1 Ottobre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste giornate favorevoli, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà un clima ideale per godere della bellezza della città.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.3° perc. +13.5° Assenti 18.7 NNO max 34.8 Maestrale 66 % 1017 hPa 4 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 17.4 NO max 34.9 Maestrale 71 % 1017 hPa 7 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 24 NNO max 33.3 Maestrale 66 % 1017 hPa 10 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 21.7 NNO max 23.5 Maestrale 51 % 1017 hPa 13 cielo sereno +20.1° perc. +19.5° Assenti 20.8 N max 21.6 Tramontana 49 % 1015 hPa 16 cielo sereno +17.5° perc. +16.9° Assenti 16.2 N max 19.3 Tramontana 63 % 1015 hPa 19 cielo sereno +15° perc. +14.6° Assenti 5.3 N max 6.5 Tramontana 75 % 1015 hPa 22 cielo sereno +14.9° perc. +14.3° Assenti 4.4 O max 5.1 Ponente 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:28

