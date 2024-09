Meteo Modugno, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 17,3°C e i 20,3°C. I venti, moderati e freschi, soffieranno da nord-ovest, contribuendo a un clima ventilato e piacevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature intorno ai 18°C, mentre la mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 22 km/h e i 28 km/h, rendendo l’aria fresca e vivace.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, mantenendo un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà, con un incremento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, mentre l’umidità aumenterà, portando a una sensazione di maggiore freschezza. I venti si faranno più leggeri, ma continueranno a soffiare da nord-ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modugno nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un’alternanza di cieli sereni e nuvolosi. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di settimana all’insegna della serenità e della freschezza.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° Assenti 26.1 NNO max 38.1 Maestrale 56 % 1021 hPa 3 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 27.3 NO max 38.6 Maestrale 52 % 1020 hPa 6 cielo sereno +17.4° perc. +16.7° Assenti 24.8 NO max 36 Maestrale 58 % 1021 hPa 9 cielo sereno +19.2° perc. +18.4° Assenti 26.2 NNO max 33 Maestrale 47 % 1021 hPa 12 cielo sereno +20.2° perc. +19.4° Assenti 22.3 NNO max 26.8 Maestrale 43 % 1020 hPa 15 cielo sereno +19.8° perc. +19.1° Assenti 22 NNO max 26.7 Maestrale 49 % 1019 hPa 18 poche nuvole +19° perc. +18.5° Assenti 19.5 NNO max 26.9 Maestrale 58 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +18.4° Assenti 17.6 NO max 25.5 Maestrale 53 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:31

