Meteo Modugno, le previsioni per domani venerdì 27 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a Modugno indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. I venti, prevalentemente da sud, si presenteranno con intensità moderata, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 29°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 5 e i 10 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 36%, rendendo l’aria fresca e confortevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 29,7°C alle 14:00, con una leggera flessione verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo al sole di splendere senza ostacoli. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo punte di 24 km/h, ma continueranno a mantenere una sensazione di freschezza. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 25°C. I venti si calmeranno, mantenendo una brezza leggera. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo di godere di un cielo stellato. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 27 Settembre a Modugno delineano una giornata ideale per attività all’aperto, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 24°C e i 30°C. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questo clima favorevole prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti meteorologici nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 27 Settembre a Modugno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.4° perc. +23.3° Assenti 8.1 S max 16.4 Ostro 59 % 1013 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +22.6° Assenti 6.5 S max 14.4 Ostro 55 % 1012 hPa 7 cielo sereno +24.7° perc. +24.3° Assenti 10.6 SSO max 15.9 Libeccio 44 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +27.7° Assenti 6.9 S max 12.1 Ostro 36 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.6° perc. +29.4° Assenti 4.8 ESE max 14.1 Scirocco 41 % 1011 hPa 16 cielo sereno +28.2° perc. +28.5° Assenti 13.1 SSE max 22.4 Scirocco 48 % 1010 hPa 19 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 11.8 SSO max 18.9 Libeccio 54 % 1011 hPa 22 cielo sereno +24.7° perc. +24.8° Assenti 7.5 SSO max 15.8 Libeccio 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:36

