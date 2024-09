Meteo Modugno, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una copertura nuvolosa del 39%, con temperature intorno ai +18,2°C. La velocità del vento raggiungerà i 25,8 km/h da Nord Ovest. Durante la mattina, il cielo si schiarirà, portando temperature fino a +20,7°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si manterrà sereno con valori attorno ai +20,5°C. La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa al 65%. Martedì, il cielo sarà nuovamente sereno al mattino, con temperature che raggiungeranno +21,8°C. Mercoledì, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature fino a +25,5°C. Giovedì, il cielo sarà coperto, con temperature attorno ai +25,6°C. Non sono previste precipitazioni significative.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,2°C, con una temperatura percepita di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 25,8 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 37,2 km/h, creando una brezza tesa. Non si prevederanno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 53% e la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +19,1°C alle 09:00 e i +20,7°C a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 24,3 km/h e 26,2 km/h, mantenendosi sempre da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 43% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +20,5°C alle 13:00 e scenderanno leggermente a +19,5°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà tra 22,8 km/h e 25,2 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 30,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà parzialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,4°C alle 18:00 e scenderanno a +18,2°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 19 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 29,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 44%. La temperatura si attesterà intorno ai +18°C, con una temperatura percepita di +17,4°C. La velocità del vento sarà di 18,3 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 27,4 km/h, creando una brezza vivace. Non si prevederanno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 59% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +20,1°C alle 09:00 e i +21,8°C a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 13,1 km/h e 15,1 km/h, mantenendosi sempre da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 52% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1016 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +21,9°C alle 13:00 e scenderanno leggermente a +20,1°C alle 17:00. La velocità del vento si manterrà tra 10,2 km/h e 12,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 10,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 61%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,6°C alle 21:00 e scenderanno a +19,4°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 3,1 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,3°C, con una temperatura percepita di +19°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Sud-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 12,1 km/h, creando una brezza. Non si prevederanno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature saliranno, raggiungendo i +23,4°C alle 09:00 e i +25,5°C a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra 17,8 km/h e 18,6 km/h, mantenendosi sempre da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 49% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +25,9°C alle 13:00 e scenderanno leggermente a +24,2°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà tra 19,7 km/h e 20,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,3°C alle 21:00 e scenderanno a +23,2°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 15,9 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 28,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 98%. La temperatura si attesterà intorno ai +23,1°C, con una temperatura percepita di +22,9°C. La velocità del vento sarà di 11,2 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,1 km/h, creando una brezza vivace. Non si prevederanno precipitazioni, mentre l’umidità si manterrà al 54% e la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con una copertura nuvolosa pari a 94%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C alle 01:00 e saliranno a +25,2°C alle 09:00. La velocità del vento varierà tra 11,3 km/h e 15,1 km/h, mantenendosi sempre da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 45% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1007 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +25,6°C alle 14:00 e scenderanno leggermente a +24,2°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà tra 20,3 km/h e 20,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino al 55%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,4°C alle 22:00 e scenderanno a +23,2°C alle 23:00. La velocità del vento sarà di circa 14,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 25,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59% e la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e coperto, con temperature che varieranno tra i +18°C e i +25°C. La presenza di nubi sparse e cielo coperto non porterà a precipitazioni significative, mentre la velocità del vento si manterrà moderata. Si consiglia di tenere d’occhio le variazioni meteorologiche, specialmente per le attività all’aperto.

