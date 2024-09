Meteo Mola di Bari, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 21 Settembre a Mola di Bari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un inizio notturno che vedrà la presenza di pioggia leggera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20,5°C e i 23,5°C durante il giorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, creando un clima piuttosto confortevole.

Nella notte, le condizioni meteo inizieranno con pioggia leggera, con temperature che si aggireranno attorno ai 20,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 2%. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a una mattina serena e luminosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C alle 06:00 e continuando a salire fino a toccare i 23,5°C nel pomeriggio. Durante questa fase, il vento si presenterà da Nord-Nord Ovest, mantenendo una velocità media di circa 15 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 64%. Le condizioni di bel tempo continueranno fino alla sera, quando le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui 21°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, favorendo una piacevole serata all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Mola di Bari mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di bel tempo. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo ideale il fine settimana per attività all’aperto. La situazione meteo si prospetta quindi favorevole, con un clima che continuerà a essere piacevole nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Mola di Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.6° perc. +20.7° 0.17 mm 11.5 NNO max 15.4 Maestrale 76 % 1019 hPa 4 cielo sereno +20.6° perc. +20.7° prob. 8 % 14.9 NNO max 20 Maestrale 75 % 1019 hPa 7 poche nuvole +21.5° perc. +21.6° prob. 7 % 15.8 NNO max 17.1 Maestrale 72 % 1020 hPa 10 poche nuvole +23° perc. +23° prob. 6 % 15.2 NNO max 13.2 Maestrale 64 % 1020 hPa 13 cielo sereno +23.5° perc. +23.5° Assenti 15.4 N max 12.7 Tramontana 61 % 1019 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +22.6° Assenti 14.3 N max 14.6 Tramontana 65 % 1019 hPa 19 cielo sereno +21.7° perc. +21.7° Assenti 10 NNO max 13.1 Maestrale 70 % 1020 hPa 22 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 9.2 NNO max 12 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:45

