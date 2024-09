Meteo Monopoli, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Monopoli si preannunciano particolarmente interessanti, con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, seguite da un netto miglioramento nel corso della mattinata e del pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, mentre il vento si presenterà con intensità variabile, portando con sé una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,4°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 97%, e si registreranno venti sostenuti provenienti da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 15,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che si aggireranno intorno al 34%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare. Alle 07:00, il cielo presenterà poche nuvole e la temperatura salirà a 23,9°C. La copertura nuvolosa scenderà drasticamente al 24%, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 23,4 km/h. A partire dalle 09:00, il cielo sarà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 24,8°C e una umidità che si manterrà attorno al 45%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo completamente sereno. La temperatura massima si stabilirà intorno ai 26,9°C alle 13:00, mantenendosi su valori simili fino alle 15:00. I venti saranno freschi, con intensità che varierà tra i 35 km/h e i 38 km/h, rendendo l’aria particolarmente piacevole. L’umidità si manterrà su livelli contenuti, attorno al 34%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che scenderà a circa 21,4°C alle 21:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 2%. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 49,9 km/h. Tuttavia, verso la notte, si prevede un ritorno di piogge moderate, con una temperatura che scenderà a 18,6°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Monopoli nei prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni di bel tempo e momenti di instabilità. Dopo una giornata di sole e temperature gradevoli, si prevede un fine settimana con possibili piogge, che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Monopoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +23.4° perc. +23.4° prob. 63 % 24.5 SSO max 41.7 Libeccio 59 % 1005 hPa 5 forte pioggia +21.7° perc. +22° 6.69 mm 17.9 SO max 31.5 Libeccio 79 % 1005 hPa 8 poche nuvole +25° perc. +25° prob. 44 % 31.1 OSO max 41 Libeccio 53 % 1006 hPa 11 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 21 % 34.3 O max 49.2 Ponente 41 % 1006 hPa 14 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 37.7 OSO max 45.6 Libeccio 35 % 1006 hPa 17 cielo sereno +23° perc. +22.4° Assenti 39.5 OSO max 44.5 Libeccio 43 % 1007 hPa 20 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° Assenti 33.1 OSO max 49.4 Libeccio 45 % 1008 hPa 23 pioggia moderata +18.6° perc. +18.4° 1.14 mm 40 ONO max 47.9 Maestrale 76 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 18:58

