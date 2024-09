Meteo Ottaviano, le previsioni per domani domenica 29 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Ottaviano si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno al mattino, che si manterrà tale anche nel pomeriggio e nella sera, con una leggera presenza di nuvole nel pomeriggio. Le temperature varieranno da un minimo di 16,3°C a un massimo di 24°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature intorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 45%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1017 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le 9:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, favorendo un clima piacevole e asciutto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24°C intorno alle 12:00, mantenendosi attorno ai 22°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo poche nuvole che non influenzeranno le condizioni di bel tempo. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16,5°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 52%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1022 hPa, segno di stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima stabile e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre l’assenza di precipitazioni garantirà un fine settimana all’insegna del sole.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 9.7 OSO max 17.5 Libeccio 65 % 1017 hPa 3 nubi sparse +18.7° perc. +18.3° prob. 4 % 0.8 ENE max 4 Grecale 65 % 1016 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.8° prob. 4 % 4.4 NE max 5.5 Grecale 67 % 1018 hPa 9 cielo sereno +21.9° perc. +21.3° Assenti 4.5 NE max 8.4 Grecale 44 % 1019 hPa 12 cielo sereno +24° perc. +23.3° Assenti 10.3 NNE max 12.7 Grecale 34 % 1019 hPa 15 poche nuvole +21.5° perc. +20.8° Assenti 7.3 NE max 12.1 Grecale 42 % 1019 hPa 18 cielo sereno +18.8° perc. +17.9° Assenti 12.6 ENE max 15.2 Grecale 46 % 1021 hPa 21 cielo sereno +17° perc. +16.1° Assenti 12.4 ENE max 19 Grecale 49 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:42

