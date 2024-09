Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palo del Colle di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 16,0°C e i 20,2°C. I venti, prevalentemente da Ovest-Nord Ovest, si presenteranno freschi e a tratti tesi, con raffiche che potranno raggiungere i 44,1 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da una situazione di cielo coperto a momenti di schiarite.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 48%, e il vento soffierà a 29,6 km/h. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà, e già dalle prime luci dell’mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi. Le temperature saliranno fino a 20,2°C entro le ore centrali della giornata, mentre la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente. Tuttavia, non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente tra le 08:00 e le 12:00, con accumuli che non supereranno i 0,44 mm.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 19,8°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, ma la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa. La situazione meteo si manterrà relativamente stabile, con un’ulteriore diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si attesterà intorno ai 18,4°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente fino al 70%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle indicano una giornata di transizione, con un inizio piovoso che lascerà spazio a momenti di stabilità. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno godere di un clima più favorevole, mentre i venti freschi continueranno a caratterizzare le serate.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.2° perc. +15.5° prob. 38 % 29.9 ONO max 46.5 Maestrale 62 % 1009 hPa 4 nubi sparse +16.4° perc. +15.6° prob. 35 % 26.4 ONO max 39.5 Maestrale 58 % 1010 hPa 7 poche nuvole +17.6° perc. +16.9° prob. 19 % 25.3 ONO max 33.9 Maestrale 54 % 1011 hPa 10 pioggia leggera +19.8° perc. +19° 0.44 mm 22.8 NO max 28.9 Maestrale 48 % 1011 hPa 13 cielo coperto +19.1° perc. +18.3° prob. 12 % 21.3 NNO max 30 Maestrale 47 % 1012 hPa 16 nubi sparse +19.9° perc. +19.1° prob. 14 % 24.7 NNO max 32.2 Maestrale 43 % 1012 hPa 19 nubi sparse +18.6° perc. +17.8° prob. 7 % 18.5 NO max 30.2 Maestrale 52 % 1013 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +17.6° prob. 48 % 17.1 ONO max 29.6 Maestrale 50 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:59

