Meteo Palo del Colle, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Palo del Colle indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere durante la notte a cieli sereni nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra 19,4°C e 22,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 18,1 km/h. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con cieli coperti che potrebbero persistere fino a sera, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Palo del Colle avrà un clima umido con piogge leggere che si verificheranno tra le 01:00 e le 04:00. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C e 18,4°C, con un’umidità che si manterrà attorno al 75%. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. Le probabilità di pioggia saranno elevate, con valori che raggiungeranno l’81%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo migliorerà notevolmente. Dalle 06:00 in poi, il cielo sarà sereno, con temperature che saliranno fino a 22,4°C entro le 12:00. L’umidità scenderà al 60%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, rendendo la giornata più gradevole. Le probabilità di pioggia diventeranno molto basse, attestandosi attorno al 12%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con cieli che diventeranno progressivamente più coperti. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 22°C, ma l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso fino alla sera.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 19,8°C. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la velocità del vento sarà leggera. Le probabilità di pioggia rimarranno molto basse, confermando un finale di giornata tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle indicano un Venerdì caratterizzato da un inizio instabile, seguito da un miglioramento nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero mantenere un andamento simile, con temperature gradevoli e condizioni di cielo variabili. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +19.4° perc. +19.3° 0.23 mm 12 NNO max 18.1 Maestrale 75 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.46 mm 9.8 NNO max 17.4 Maestrale 79 % 1015 hPa 7 cielo sereno +20.2° perc. +20.1° prob. 18 % 12.6 NNO max 12.7 Maestrale 70 % 1016 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +21.8° prob. 15 % 14.8 N max 12.9 Tramontana 62 % 1017 hPa 13 cielo coperto +22.2° perc. +22.1° prob. 11 % 11.6 N max 9.4 Tramontana 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.6° Assenti 12.6 NNE max 11.8 Grecale 62 % 1017 hPa 19 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° prob. 4 % 8.7 NNE max 10.9 Grecale 70 % 1019 hPa 22 cielo sereno +20° perc. +19.9° prob. 1 % 6.9 N max 8.8 Tramontana 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:49

