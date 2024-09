Meteo Putignano, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Putignano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto durante la notte, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,1°C e i 19°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’80%. I venti soffieranno da est, con intensità variabile, ma generalmente moderata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Putignano registrerà un cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità del 65%. La velocità del vento sarà di circa 6,4 km/h, proveniente da est-sud-est, con raffiche che potranno raggiungere i 7,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 7%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con temperature che saliranno fino a 18,8°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 76%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo i 21,6 km/h. Le precipitazioni, seppur leggere, si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 0,88 mm entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le piogge si faranno più consistenti, con un picco di intensità intorno alle 14:00, quando si registrerà pioggia moderata e temperature che toccheranno i 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 92%, e l’umidità si manterrà sopra l’80%. I venti continueranno a soffiare da est-sud-est, con velocità che varieranno tra i 21 km/h e i 23,7 km/h.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge non si fermeranno. Le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi intorno ai 16,6°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 55%, con venti che continueranno a soffiare moderatamente. Le precipitazioni si manterranno leggere, con accumuli che potranno arrivare a 0,32 mm entro la mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Putignano indicano una continuazione di condizioni variabili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani potrebbero presentarsi ulteriori perturbazioni, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo.

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° prob. 7 % 6.4 ESE max 7.1 Scirocco 65 % 1012 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° prob. 11 % 8.2 E max 10.3 Levante 65 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +16.5° perc. +16° 0.3 mm 10.4 E max 17.1 Levante 68 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +17.6° perc. +17.2° 0.39 mm 16.2 E max 22.2 Levante 68 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +17.7° perc. +17.5° 0.88 mm 21.6 E max 28.2 Levante 76 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.49 mm 22.5 ESE max 25.8 Scirocco 71 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.73 mm 12.8 ESE max 19.2 Scirocco 82 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +17.1° perc. +17° 0.91 mm 10.9 ESE max 13.8 Scirocco 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 18:52

