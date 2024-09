Meteo Taranto, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Taranto si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con piogge che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,2°C e i 22,8°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 75%. I venti, prevalentemente provenienti da est e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, ma generalmente leggera.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,6°C. La probabilità di pioggia sarà moderata, con una leggera pioggia che potrebbe manifestarsi, specialmente nelle prime ore. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, creando una leggera brezza.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. A partire dalle 06:00, si assisterà a piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 1,02 mm entro le 08:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,5°C entro le 09:00. L’umidità rimarrà alta, intorno al 66%, e i venti continueranno a soffiare da est-nord-est, con raffiche che potranno toccare i 26 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno moderate fino alle 15:00. Le temperature massime toccheranno i 22,8°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 61%. Le precipitazioni, seppur più leggere rispetto alla mattina, continueranno a manifestarsi, con accumuli che potranno arrivare a 1,69 mm.

La sera porterà un lieve miglioramento, con piogge più leggere che si presenteranno sporadicamente. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 20,4°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%. I venti si faranno più deboli, con intensità che scenderà a 4,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Già da mercoledì, si prevede un graduale diradamento delle nuvole e un aumento delle temperature, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.7° perc. +18.3° prob. 34 % 11.3 ENE max 14.6 Grecale 64 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 42 % 12.1 E max 17.9 Levante 63 % 1011 hPa 6 pioggia moderata +18.2° perc. +18° 1.02 mm 12.4 ENE max 20.2 Grecale 72 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.5° perc. +20.3° 0.77 mm 16.9 E max 25 Levante 66 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +21.5° perc. +21.4° 2.16 mm 19.3 ESE max 25.2 Scirocco 68 % 1012 hPa 15 pioggia moderata +21.9° perc. +21.9° 1.69 mm 12.3 SE max 15.6 Scirocco 67 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +21.1° perc. +21.2° 0.11 mm 5.3 ESE max 8.9 Scirocco 72 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.5° 0.49 mm 4.5 ENE max 6.5 Grecale 75 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 18:52

