Meteo Taranto, le previsioni per domani sabato 21 settembre

Le condizioni meteo di Taranto per Sabato 21 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da un clima variabile, che passerà da momenti di sereno a fasi di nuvolosità. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,3°C nel corso della mattina. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, mentre l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%.

Durante la notte, si registrerà una leggera pioggia, con una copertura nuvolosa del 9%. La temperatura si attesterà attorno ai 20,4°C, con una percezione leggermente più alta. La velocità del vento sarà di circa 13,8 km/h, proveniente da Nord-Nord Est, e le raffiche potranno raggiungere i 22,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 76%.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a 25,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 2%. I venti si attenueranno, con velocità che scenderanno a 1,8 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 47%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con il cielo che passerà da sereno a coperto. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 24,8°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 87%. I venti si presenteranno leggeri, con una velocità di circa 2,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 49%.

La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che scenderanno fino a 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con valori intorno al 22%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di circa 6,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’umidità, che potrebbe influenzare la percezione del caldo. Dopodomani, le previsioni del tempo suggeriscono un ritorno a condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 26°C.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° prob. 39 % 14.4 NNE max 23.4 Grecale 77 % 1018 hPa 4 cielo sereno +19.6° perc. +19.6° prob. 26 % 15.4 N max 26.1 Tramontana 78 % 1018 hPa 7 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° prob. 1 % 17.7 N max 19.7 Tramontana 66 % 1019 hPa 10 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 5.9 N max 8.1 Tramontana 48 % 1019 hPa 13 cielo coperto +24.8° perc. +24.6° Assenti 2.1 SO max 7.6 Libeccio 49 % 1018 hPa 16 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 9.1 NE max 10.7 Grecale 55 % 1019 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 10.4 NNE max 16.7 Grecale 69 % 1020 hPa 22 cielo sereno +20.7° perc. +20.6° Assenti 5.6 N max 7.5 Tramontana 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:45

