Previsioni Meteo Acerra: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Acerra di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 21,2°C. Con il passare delle ore, la situazione meteorologica evolverà, portando a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco durante la mattina.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che varieranno da 22,3°C a 26,4°C. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 6,4 km/h e i 15,6 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità sarà relativamente alta, con valori che si aggireranno intorno al 50-73%. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con il ritorno di nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi tra 25,4°C e 26,2°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mentre l’umidità si manterrà su livelli accettabili. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo valori intorno ai 21,8°C. Il vento si calmerà, con velocità che si attesteranno tra i 4,5 km/h e i 7,8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una probabilità di pioggia molto bassa. Si prevede che il clima rimarrà piacevole, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente con l’avvicinarsi del fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° prob. 2 % 3.2 SSE max 7.1 Scirocco 76 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° prob. 10 % 4.2 SE max 7.8 Scirocco 80 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.1° perc. +21.3° prob. 10 % 6.4 SE max 11.3 Scirocco 77 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.5° perc. +24.6° prob. 4 % 11.1 SSO max 16.2 Libeccio 62 % 1018 hPa 12 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 15.6 SO max 20.4 Libeccio 50 % 1017 hPa 15 nubi sparse +25.4° perc. +25.4° Assenti 14.4 SO max 18.5 Libeccio 57 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.2° perc. +23.4° Assenti 8.6 SSO max 13.3 Libeccio 70 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.4° perc. +22.7° Assenti 6.5 S max 11.6 Ostro 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:48

