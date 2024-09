Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Altamura di Venerdì 20 Settembre indicano un giorno caratterizzato da un’alternanza di condizioni atmosferiche, con un inizio piovoso che si trasformerà in un clima più sereno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 22°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà significativa, specialmente nelle ore centrali, ma si prevede un miglioramento nel tardo pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni inizieranno con pioggia leggera e una temperatura di circa 16°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si attesterà attorno all’83%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, intorno ai 11,5 km/h da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con il cielo che diventerà sereno e le temperature che scenderanno leggermente.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con qualche nube sparsa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori leggeri, con raffiche che non supereranno i 14 km/h. L’umidità si ridurrà, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà bassa. Il vento si farà sentire di più, con intensità che raggiungerà i 17 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con il cielo che si schiarirà e le temperature che scenderanno fino a 16°C. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre il vento si calmerà, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto. Si raccomanda comunque di tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16° perc. +15.8° 0.11 mm 11.5 NNO max 22.6 Maestrale 83 % 1015 hPa 3 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° prob. 43 % 10.7 NNO max 18.1 Maestrale 87 % 1015 hPa 6 cielo sereno +15.8° perc. +15.6° prob. 39 % 11.7 NNO max 19.2 Maestrale 84 % 1016 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° prob. 4 % 13.6 NNE max 11.6 Grecale 61 % 1016 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.6° prob. 2 % 14.9 NNE max 10 Grecale 51 % 1016 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.4° Assenti 16.4 NNE max 14.9 Grecale 57 % 1016 hPa 18 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° prob. 3 % 12 NNE max 20.2 Grecale 73 % 1018 hPa 21 cielo sereno +16.7° perc. +16.6° prob. 10 % 6.9 N max 8.4 Tramontana 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:49

