Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bari di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per lo più sereno durante la mattina e il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 20,3°C nel pomeriggio. La presenza di vento fresco, con velocità che toccherà punte di 28,9 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 18,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che varieranno da 18,3°C a 20,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo una velocità media di circa 27,9 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 45% nel tardo pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un leggero aumento delle temperature, con valori che toccheranno i 20,3°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento si manterrà attorno ai 23,6 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole.

La sera vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 19,1°C. Il vento continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, attorno ai 19,7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bari nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno godere di queste giornate, approfittando di un clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +18.8° perc. +18.2° Assenti 28.9 NNO max 38.1 Maestrale 58 % 1021 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +17.9° Assenti 31.3 NO max 39.9 Maestrale 53 % 1020 hPa 6 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 27.9 NO max 36.8 Maestrale 55 % 1021 hPa 9 cielo sereno +19.5° perc. +18.8° Assenti 28.1 NNO max 33.2 Maestrale 50 % 1021 hPa 12 cielo sereno +20.2° perc. +19.5° Assenti 24.7 NNO max 28.4 Maestrale 46 % 1020 hPa 15 cielo sereno +19.8° perc. +19.2° Assenti 24.7 NNO max 29.4 Maestrale 52 % 1019 hPa 18 poche nuvole +19.5° perc. +19° Assenti 22.6 NNO max 29.5 Maestrale 59 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.1° Assenti 21.9 NO max 28.9 Maestrale 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.