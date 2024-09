Previsioni Meteo Bari: il bollettino per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Bari si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente instabile. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto durante la notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. A partire dalla mattina, si assisterà a piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nel pomeriggio, con un incremento dell’intensità delle precipitazioni. La temperatura percepita rimarrà attorno ai 20°C, mentre l’umidità si manterrà alta, superando il 70%.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di circa 20,1°C e una leggera brezza proveniente da Est-Sud Est. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il meteo cambierà drasticamente, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 08:00. Le temperature si manterranno tra i 19,4°C e i 21°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,6 km/h. Le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno fino a metà giornata, con accumuli di pioggia che potrebbero arrivare a 0,5 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia si intensificheranno, con piogge moderate attese intorno alle 14:00 e 16:00. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 20,8°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 29,8 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 74%, e si prevede un accumulo di pioggia che potrebbe superare i 1,4 mm.

La sera non porterà miglioramenti significativi, con piogge leggere che continueranno a cadere fino a tarda notte. Le temperature si manterranno sui 20°C, con un’ulteriore diminuzione della visibilità a causa dell’umidità. La velocità del vento si attesterà attorno ai 22 km/h, mantenendo una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da mercoledì, con un graduale allentamento delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, per martedì, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato e portare con sé un ombrello. La situazione meteorologica si stabilizzerà nei giorni successivi, promettendo un ritorno a condizioni più soleggiate e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.1° perc. +19.6° Assenti 7.7 ESE max 8.1 Scirocco 56 % 1012 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.4° Assenti 11.1 ESE max 12.3 Scirocco 59 % 1011 hPa 6 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° prob. 33 % 14.3 ESE max 17.9 Scirocco 60 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19.2° 0.5 mm 12.2 ESE max 16.6 Scirocco 70 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +21° perc. +20.8° 0.23 mm 21.4 E max 25.9 Levante 64 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.8° perc. +20.9° 0.94 mm 25.7 ESE max 29.8 Scirocco 74 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +20.5° perc. +20.7° 0.89 mm 23.2 E max 27.2 Levante 79 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.21 mm 22.4 ESE max 26.2 Scirocco 79 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.