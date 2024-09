Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Bari giovedì 19 settembre si presenteranno caratterizzate da un’alternanza di pioggia leggera e nubi sparse, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre al mattino il cielo si presenterà coperto, con una graduale attenuazione delle precipitazioni. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con nubi sparse e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. La sera porterà nuovamente piogge leggere, accompagnate da un aumento dell’umidità.

Durante la notte, Bari vivrà un inizio di giornata con pioggia leggera e una temperatura di circa 22,1°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 40%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,2 mm. La situazione si manterrà simile fino alle prime ore del mattino, quando la temperatura scenderà leggermente a 21,9°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto e la temperatura salirà fino a 23°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 97%, e il vento si farà più leggero, provenendo principalmente da Ovest. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci. A partire dalle 11:00, la temperatura raggiungerà i 25,1°C, mantenendo una sensazione di calore simile.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 23-24°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 55-59%, rendendo l’aria leggermente più fresca e gradevole. Le probabilità di pioggia saranno basse, con accumuli assenti.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo torneranno a deteriorarsi, con un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere. La temperatura si attesterà intorno ai 22°C, e le precipitazioni saranno accompagnate da un incremento dell’umidità, che raggiungerà il 63%. Le piogge si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,38 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bari indicano un’alternanza di condizioni variabili. Venerdì si prevede un miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, nel fine settimana, non si escludono nuove perturbazioni che potrebbero portare a piogge intermittenti. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.1° perc. +22.1° 0.2 mm 9.1 SE max 15 Scirocco 67 % 1013 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° prob. 59 % 6.7 SSO max 10.7 Libeccio 66 % 1012 hPa 6 nubi sparse +21.6° perc. +21.5° prob. 50 % 9.3 O max 11.9 Ponente 62 % 1012 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +23.7° prob. 26 % 7.7 ONO max 10.9 Maestrale 49 % 1013 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +24.9° prob. 24 % 11.2 NE max 13.3 Grecale 47 % 1012 hPa 15 nubi sparse +23.3° perc. +23.2° prob. 17 % 15.2 E max 17.6 Levante 57 % 1012 hPa 18 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° prob. 16 % 9.9 E max 11.9 Levante 59 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +22.7° perc. +22.7° 0.12 mm 3.5 NNE max 4.4 Grecale 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:50

