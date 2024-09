Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della mattina e della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,6°C e i 26°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti saranno generalmente deboli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 18,7°C. L’umidità sarà elevata, intorno all’80%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 1,1 km/h da Nord Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, passando a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Alle 06:00, la temperatura salirà a 18,9°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85%. I venti si faranno leggermente più intensi, ma rimarranno comunque contenuti.

Durante la mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che toccheranno i 24,6°C entro le 10:00. Il cielo sarà inizialmente coperto, ma si prevede che le nubi si diradino, lasciando spazio a qualche schiarita. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 50% intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 18%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 26°C alle 13:00, mantenendosi attorno ai 24°C fino alle 15:00. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con valori che arriveranno fino al 34%. I venti si faranno più sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si prevede un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 64% entro le 23:00. L’umidità rimarrà alta, attorno all’84%, e i venti continueranno a soffiare debolmente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Si prevede che le condizioni meteo non subiranno cambiamenti significativi, con possibilità di pioggia sporadica. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, pur tenendo d’occhio le nuvole che potrebbero fare capolino nel cielo.

