Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Giovedì 12 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, che si trasformeranno nel corso della giornata. La notte si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 19,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi e piogge leggere che accompagneranno la temperatura in calo, fino a raggiungere i 20,6°C. La serata si prospetta piuttosto piovosa, con precipitazioni che aumenteranno in intensità.

Durante la notte, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 19°C e 19,5°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà molto bassa, attorno all’8%. La mattina inizierà con un cielo sereno, e le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,7°C entro le 9:00. La brezza tesa da Sud Ovest accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si attesteranno intorno ai 19,9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a cambiare. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a piogge leggere. La temperatura scenderà a 23,1°C alle 15:00, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 45%. Le precipitazioni si intensificheranno, con pioggia leggera prevista tra le 15:00 e le 18:00, portando a un accumulo di circa 0,13 mm.

La sera si presenterà con un cielo coperto e piogge più intense. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 18,8°C. Le precipitazioni saranno significative, con valori che potranno arrivare fino a 4,46 mm entro la mezzanotte. La probabilità di pioggia rimarrà alta, attorno all’86%, e il vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 42 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Benevento nei prossimi giorni evidenziano un cambiamento climatico significativo. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da sole al mattino e pioggia nel pomeriggio e sera, si prevede un miglioramento per Venerdì, con condizioni più stabili e temperature in aumento. Tuttavia, il fine settimana potrebbe portare nuovamente instabilità, con possibilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno quindi prepararsi a un alternarsi di condizioni meteo, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.5° perc. +19.8° Assenti 8.4 SO max 12.4 Libeccio 90 % 1010 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +19.1° Assenti 9.5 SO max 15.2 Libeccio 91 % 1010 hPa 6 cielo sereno +20.5° perc. +20.8° Assenti 10.8 SO max 22.1 Libeccio 84 % 1010 hPa 9 poche nuvole +24.7° perc. +24.8° prob. 20 % 19.9 SO max 32.5 Libeccio 60 % 1010 hPa 12 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 22 % 26.5 OSO max 37.9 Libeccio 49 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +23.1° perc. +23.1° 0.11 mm 19.6 OSO max 30.4 Libeccio 64 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.1 mm 9.6 SO max 15.6 Libeccio 82 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +18.9° perc. +19.1° 0.36 mm 7.9 SSO max 13.5 Libeccio 86 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 19:10

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.