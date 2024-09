Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Benevento di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra +15,6°C durante la notte e un massimo di +25,5°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da Nord Est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 16,2 km/h. L’umidità si attesterà su livelli moderati, con valori che si aggireranno intorno all’85% durante la notte e al 40% nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà gradualmente fino a +14,5°C alle 5:00. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e i venti leggeri non supereranno i 7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà +24,6°C intorno alle 11:00. Il cielo sarà inizialmente sereno, ma si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più presenti. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 44% alle 12:00, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La temperatura inizierà a calare, attestandosi a +20,9°C alle 17:00. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia molto bassa, con valori che non supereranno il 9%. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 64% entro le 17:00.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che tornerà sereno. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +17°C, mentre l’umidità si manterrà attorno all’84%. I venti rimarranno leggeri, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento di Venerdì 20 Settembre evidenziano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che vedrà un cambiamento nel pomeriggio con un aumento della nuvolosità. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima variabile, con possibilità di ulteriori cambiamenti nelle condizioni atmosferiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.6° perc. +15.5° Assenti 4 NE max 4.5 Grecale 85 % 1015 hPa 3 cielo sereno +14.8° perc. +14.6° Assenti 4.9 NE max 5.4 Grecale 86 % 1015 hPa 6 cielo sereno +16.2° perc. +16.1° Assenti 4.9 ENE max 6.8 Grecale 83 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.6° Assenti 8.4 NE max 10.7 Grecale 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +25.4° perc. +25° Assenti 11.9 NE max 11.2 Grecale 41 % 1016 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.5° prob. 9 % 14.5 NE max 19.6 Grecale 52 % 1016 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° prob. 5 % 6.6 NE max 8.3 Grecale 71 % 1018 hPa 21 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 6 NE max 6.8 Grecale 84 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 18:56

