Previsioni Meteo Campobasso: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 30 Settembre, Campobasso si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte del giorno senza nuvole significative. Le temperature si attesteranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 18,9°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con brezze leggere che accompagneranno la giornata. Tuttavia, nel corso della sera, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto.

Durante la notte, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 7,2°C e gli 8,1°C, con un cielo sereno e una bassa percentuale di copertura nuvolosa. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno all’87%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà assente, permettendo al sole di riscaldare l’aria. La velocità del vento si manterrà leggera, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 18,9°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza che renderà l’aria piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 5%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 38%, contribuendo a un clima secco e confortevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a un cielo più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96% entro le ore serali. Le temperature scenderanno fino a 9,4°C, e la velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Campobasso indicano una giornata di Lunedì 30 Settembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, seguita da un aumento della nuvolosità in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Campobasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 4.3 NO max 5.6 Maestrale 87 % 1024 hPa 3 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 4.3 NNO max 5 Maestrale 87 % 1023 hPa 6 cielo sereno +9° perc. +9° Assenti 4 NNO max 5.9 Maestrale 78 % 1023 hPa 9 cielo sereno +15.2° perc. +14.2° Assenti 8.6 NNE max 10.3 Grecale 51 % 1022 hPa 12 cielo sereno +18.6° perc. +17.5° Assenti 7.2 NNE max 7.9 Grecale 38 % 1020 hPa 15 cielo sereno +17.9° perc. +16.8° Assenti 9.3 NE max 7 Grecale 43 % 1019 hPa 18 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 6.2 N max 6.5 Tramontana 74 % 1021 hPa 21 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.7 NNO max 4.3 Maestrale 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.