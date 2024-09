Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 20,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, al 4%. Con l’alba, la temperatura scenderà leggermente a 19,7°C e la copertura nuvolosa si ridurrà al 15%. Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo, con cielo coperto e temperature che raggiungeranno 24,1°C. La probabilità di pioggia aumenterà al 21%. Martedì, le condizioni rimarranno instabili con pioggia leggera e temperature intorno ai 18,4°C. Mercoledì si prevede un miglioramento, mentre Giovedì il clima sarà sereno e stabile, con temperature fino a 23,5°C.

Lunedì 16 Settembre

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 19,9°C. La velocità del vento sarà di 4,1 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 8,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà piuttosto bassa, attestandosi al 4%. L’umidità si manterrà al 63% e la pressione atmosferica sarà di 1013 hPa.

Proseguendo verso l’alba, la situazione meteorologica rimarrà simile, con poche nuvole e una temperatura che scenderà leggermente a 19,7°C alle 01:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 15% e la probabilità di pioggia aumenterà leggermente al 12%. La velocità del vento aumenterà a 4,9 km/h.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, con una temperatura che salirà fino a 18,8°C alle 06:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, al 11%, e la probabilità di pioggia sarà solo del 3%. La temperatura percepita sarà di 18,4°C. A partire dalle 08:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura che raggiungerà i 21,3°C e una copertura nuvolosa del 51%.

Nel pomeriggio, il meteo cambierà drasticamente. Alle 13:00, il cielo sarà coperto con una temperatura di 24,1°C e una copertura nuvolosa del 94%. La probabilità di pioggia aumenterà al 21%. Le condizioni di pioggia leggera inizieranno a manifestarsi intorno alle 15:00, con una temperatura che scenderà a 22,8°C e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%.

Infine, nella sera, il meteo continuerà a essere instabile. Alle 18:00, si registrerà ancora pioggia leggera con una temperatura di 21,2°C e una copertura nuvolosa del 99%. La probabilità di pioggia aumenterà al 33%. La temperatura percepita scenderà a 20,7°C. Le precipitazioni continueranno fino a tarda notte, con temperature che si attesteranno intorno ai 19,6°C alle 21:00.

Martedì 17 Settembre

La notte di Martedì 17 Settembre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si manterrà intorno ai 18,4°C, con una temperatura percepita di 17,9°C. La velocità del vento sarà di 11,4 km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 21,2 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si attesteranno al 63%.

Durante la mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da cielo coperto. Alle 08:00, la temperatura sarà di 18°C con una copertura nuvolosa del 100%. La probabilità di pioggia rimarrà alta, al 29%. La temperatura percepita sarà di 17,7°C.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà significative variazioni. Alle 15:00, si registrerà ancora pioggia leggera con una temperatura di 21,8°C e una copertura nuvolosa del 97%. La probabilità di pioggia sarà del 17%. Le condizioni di pioggia continueranno fino a sera.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 19,2°C alle 21:00. La probabilità di pioggia sarà del 32% e la temperatura percepita sarà di 19°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi fino a tarda notte.

Mercoledì 18 Settembre

La notte di Mercoledì 18 Settembre sarà caratterizzata da pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 18,4°C, con una temperatura percepita di 18,2°C. La velocità del vento sarà di 11,1 km/h proveniente da Est, con raffiche che raggiungeranno i 22,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si attesteranno al 75%.

Durante la mattina, il meteo continuerà a presentarsi con pioggia moderata. Alle 08:00, la temperatura sarà di 20,6°C con una copertura nuvolosa del 35%. La probabilità di pioggia rimarrà alta, al 29%. La temperatura percepita sarà di 20,6°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche inizieranno a migliorare. Alle 15:00, si registreranno nubi sparse con una temperatura di 23°C e una copertura nuvolosa del 29%. La probabilità di pioggia sarà del 42%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno fino a tarda sera.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20,5°C alle 21:00. La probabilità di pioggia sarà bassa, al 7%. Le precipitazioni si fermeranno, dando spazio a un clima più stabile.

Giovedì 19 Settembre

La notte di Giovedì 19 Settembre inizierà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 5%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,7°C, con una temperatura percepita di 19,6°C. La velocità del vento sarà di 0,3 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,6 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, al 7%.

Durante la mattina, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno. Alle 06:00, la temperatura salirà a 19,6°C con una copertura nuvolosa del 5%. La probabilità di pioggia sarà assente. La temperatura percepita sarà di 19,6°C.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole. Alle 15:00, la temperatura raggiungerà i 23,5°C con una copertura nuvolosa del 21%. La probabilità di pioggia rimarrà assente, favorendo condizioni di bel tempo.

Nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 20,2°C alle 22:00. La probabilità di pioggia sarà assente, garantendo una serata tranquilla.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un inizio settimana caratterizzato da condizioni di pioggia e nuvolosità, con un miglioramento atteso a partire da Mercoledì. Giovedì si prevede un clima sereno e stabile, ideale per attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti, soprattutto nei primi giorni della settimana.

