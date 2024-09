Previsioni Meteo Conversano: il bollettino per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Conversano per Mercoledì 18 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di nuvolosità variabile. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina e del pomeriggio le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un picco di intensità. La sera porterà un lieve miglioramento, ma non mancheranno ancora brevi rovesci. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18°C e i 22°C, accompagnate da un’umidità relativamente alta.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Conversano sperimenterà piogge leggere con una temperatura di circa 18,3°C e un’umidità del 79%. La copertura nuvolosa sarà del 10%, ma le condizioni si faranno più instabili con l’arrivo di piogge più consistenti. Alle 01:00, la temperatura scenderà leggermente a 18,2°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 36%.

La mattina si presenterà con nubi sparse e piogge intermittenti. Alle 06:00, la temperatura sarà di 17,9°C con una copertura nuvolosa del 27%. Proseguendo, alle 09:00, la temperatura salirà a 21,2°C, ma le piogge riprenderanno, portando a una copertura nuvolosa del 55%. Alle 11:00, le precipitazioni si intensificheranno, con una temperatura stabile di 21,7°C e un’umidità che raggiungerà il 63%.

Nel pomeriggio, le condizioni continueranno a essere instabili. Alle 13:00, la temperatura si attesterà a 21,8°C con una copertura nuvolosa del 100% e piogge leggere. Le precipitazioni si intensificheranno ulteriormente, con valori di pioggia che raggiungeranno i 0,68mm alle 17:00. La temperatura scenderà leggermente a 20,6°C.

La sera porterà un lieve miglioramento, ma non si escludono piogge leggere. Alle 20:00, la temperatura sarà di 19,5°C con piogge moderate e un’umidità del 76%. Le condizioni meteo si stabilizzeranno ulteriormente durante la notte, ma le piogge non saranno completamente assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.12 mm 2 SE max 5.7 Scirocco 78 % 1013 hPa 4 pioggia leggera +17.3° perc. +17.3° 0.21 mm 10.8 ONO max 15.9 Maestrale 83 % 1013 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +18.8° prob. 25 % 3.3 O max 5.8 Ponente 73 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +21.7° perc. +21.5° 0.2 mm 6.4 NE max 9.1 Grecale 62 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +21.8° perc. +21.7° 0.17 mm 9.8 NE max 8.1 Grecale 64 % 1014 hPa 16 pioggia leggera +21.2° perc. +21.2° 0.45 mm 8.3 ENE max 9.8 Grecale 67 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +20.1° perc. +20.1° 0.28 mm 3.6 NNE max 5.3 Grecale 72 % 1015 hPa 22 pioggia moderata +19.4° perc. +19.3° 1.17 mm 4.7 N max 8.5 Tramontana 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:50

