Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Mercoledì 25 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,1°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando a una temperatura massima di 25°C intorno a mezzogiorno.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà gradualmente, mantenendosi sopra i 19°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 24,4°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% fino a metà giornata, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 6,4 km/h e 7,5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con un passaggio a nubi sparse e una lieve diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con picchi di 24,8°C alle 13:00. Il vento aumenterà di intensità, raggiungendo velocità fino a 18,4 km/h. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in calo fino a 20,3°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una possibile alternanza tra momenti di nuvolosità e schiarite. Giovedì e Venerdì potrebbero riservare condizioni simili, con un clima gradevole e senza precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo troveranno quindi occasioni favorevoli per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 8.4 OSO max 12 Libeccio 52 % 1015 hPa 4 nubi sparse +19.3° perc. +18.7° Assenti 7.5 SO max 8.9 Libeccio 51 % 1015 hPa 7 cielo coperto +21.4° perc. +20.7° Assenti 7.1 SO max 10.9 Libeccio 44 % 1016 hPa 10 cielo coperto +23.6° perc. +23° Assenti 4.3 ONO max 6.3 Maestrale 38 % 1017 hPa 13 cielo coperto +24.8° perc. +24.3° Assenti 8 ENE max 12.6 Grecale 38 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.8° perc. +23.5° Assenti 11.7 ESE max 18.4 Scirocco 49 % 1015 hPa 19 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 9.7 SSO max 16.7 Libeccio 61 % 1016 hPa 22 poche nuvole +20.7° perc. +20.6° Assenti 8.1 OSO max 12.8 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.