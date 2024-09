Previsioni Meteo Corato: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Corato si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con un’alta probabilità di precipitazioni. Le previsioni del tempo indicano un cielo prevalentemente coperto e piogge che si intensificheranno durante la mattina, per poi continuare anche nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +16,6°C e i +18,8°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 27,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Est e Sud Est. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 62%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. A partire dalle 06:00, si assisterà a piogge leggere che si intensificheranno fino a diventare moderate intorno alle 08:00. Le temperature si manterranno tra i +16,6°C e i +17,9°C, con un’umidità che raggiungerà il 79%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,1 km/h. Le precipitazioni saranno costanti, con accumuli che potranno superare i 1,44 mm.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a caratterizzare il meteo di Corato. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +18,8°C, mentre la velocità del vento potrà arrivare fino a 26,3 km/h. Le precipitazioni si presenteranno come piogge moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,89 mm. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’80%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé un proseguimento delle piogge, che si manterranno moderate fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai +17,7°C, con un’umidità che potrà arrivare fino all’85%. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque presente, con raffiche che potranno toccare i 16,8 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da mercoledì, con una diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Martedì, poiché le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° Assenti 8.8 E max 12.7 Levante 59 % 1012 hPa 3 cielo coperto +17.6° perc. +17° prob. 3 % 10.8 ESE max 14.1 Scirocco 62 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +17.9° perc. +17.4° 0.23 mm 14.4 ESE max 20.9 Scirocco 64 % 1012 hPa 9 pioggia moderata +16.6° perc. +16.4° 1.44 mm 11.3 SE max 16.8 Scirocco 79 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +18.8° perc. +18.5° 0.44 mm 17.4 ENE max 23.2 Grecale 69 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +18.8° perc. +18.8° 1.29 mm 19.6 ESE max 24.7 Scirocco 76 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +18.3° perc. +18.4° 1.42 mm 16.3 E max 22.8 Levante 82 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +17.7° perc. +17.8° 1.35 mm 13.5 ESE max 16.7 Scirocco 85 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:55

