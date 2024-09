Previsioni Meteo Ercolano: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ercolano di Giovedì 19 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di pioggia, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a momenti di sereno nel pomeriggio. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, oscillando tra i 19,5°C e i 22,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h. Le condizioni di umidità si presenteranno elevate, con valori che si attesteranno intorno al 60%.

Durante la notte, Ercolano sarà interessata da piogge di intensità variabile. Si registreranno piogge leggere fino alle 06:00, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Sud e Sud-Est.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, le condizioni meteo miglioreranno progressivamente. Si passerà da piogge leggere a cieli sereni, con temperature che saliranno fino a 22,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa diminuirà notevolmente, portandosi a valori minimi del 1%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Il pomeriggio si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le previsioni del tempo indicano una leggera probabilità di pioggia, ma le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto. La velocità del vento sarà leggera, rendendo l’atmosfera gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa ridotta al 3%. Le condizioni di umidità si manterranno stabili, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Ercolano nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un netto abbassamento delle piogge e un aumento delle ore di sole. Si prevede un fine settimana all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Ercolano

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.75 mm 9.1 SSE max 12.5 Scirocco 77 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18.7° perc. +18.7° 1.65 mm 9.3 S max 12.3 Ostro 81 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.3° 0.32 mm 7.8 S max 11.5 Ostro 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +21.1° prob. 53 % 12.1 SSE max 13 Scirocco 64 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22.3° perc. +22.2° 0.18 mm 13.1 S max 13.8 Ostro 60 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +22.1° perc. +21.9° 0.15 mm 11.2 S max 11.2 Ostro 59 % 1013 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +20.8° prob. 43 % 7 S max 9.1 Ostro 63 % 1014 hPa 21 cielo sereno +20.4° perc. +20.2° Assenti 3.6 SE max 5.2 Scirocco 65 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:00

