Previsioni Meteo Giugliano in Campania: il bollettino per domani venerdì 6 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 6 Settembre a Giugliano in Campania mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà tra il 42% e il 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,7°C e +29,1°C, con una percezione di calore che oscillerà tra i +25,2°C e i +29,7°C. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 6,8km/h e i 10,2km/h, provenendo prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di circa +29,4°C, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +29,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 13,6km/h e provenendo sempre da direzione Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura del 87%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C e ai +26,5°C, con una percezione di calore che si manterrà stabile intorno ai +26,5°C. Il vento soffierà a una velocità di 7,8km/h provenendo da direzione Ovest.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Giugliano in Campania indicano un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature massime. Sabato potrebbero verificarsi precipitazioni sparse, mentre Domenica si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con cieli parzialmente nuvolosi. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle previsioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 6 Settembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° prob. 82 % 7.1 SSE max 11.6 Scirocco 75 % 1011 hPa 3 poche nuvole +24.3° perc. +24.8° prob. 9 % 5.5 SE max 10 Scirocco 78 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +24.7° perc. +25.2° 0.17 mm 6.3 SSE max 10.9 Scirocco 77 % 1012 hPa 9 nubi sparse +27.6° perc. +28.8° Assenti 6.9 SSO max 8.9 Libeccio 59 % 1013 hPa 12 nubi sparse +29.4° perc. +29.9° Assenti 13.6 SSO max 12.9 Libeccio 48 % 1013 hPa 15 cielo coperto +28.8° perc. +29.1° Assenti 12.3 SO max 11.1 Libeccio 48 % 1013 hPa 18 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 7.8 O max 8.1 Ponente 59 % 1014 hPa 21 poche nuvole +25.3° perc. +25.6° Assenti 5.7 NNO max 5.6 Maestrale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:23

