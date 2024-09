Previsioni Meteo Gravina in Puglia: tutti i dettagli per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre a Gravina in Puglia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si manterranno intorno ai 17°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a un aumento della copertura nuvolosa e a temperature che raggiungeranno i 23°C. Le previsioni del tempo indicano anche la possibilità di pioggia leggera, specialmente nelle ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, ma con un cielo prevalentemente coperto. Infine, la sera porterà temperature in calo, mantenendo comunque un cielo nuvoloso.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il meteo a Gravina in Puglia presenterà nubi sparse e temperature comprese tra 16,9°C e 17,5°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da sud, con raffiche che non supereranno i 5,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando attorno al 79%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 23,9°C entro le 11:00. Le previsioni meteo indicano anche la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 11:00, con accumuli che non supereranno i 0,22 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,8 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con probabilità di precipitazioni che si attesteranno intorno al 29%. La velocità del vento si manterrà tra i 14 km/h e i 17,5 km/h, con direzione sud-est.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno fino a 18°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con un’umidità che raggiungerà valori elevati, attorno all’82%. Le previsioni del tempo per le ore serali indicano una stabilità delle condizioni, senza significative variazioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina in Puglia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con la possibilità di ulteriori piogge e temperature che si manterranno su valori moderati. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero subire lievi variazioni, ma il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Gravina in Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 4.3 S max 5.6 Ostro 76 % 1016 hPa 3 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 7 % 2.4 SSE max 3.2 Scirocco 79 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.8° prob. 6 % 4.4 S max 7.2 Ostro 74 % 1015 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.8° prob. 3 % 13.4 SSE max 15.3 Scirocco 57 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +23.8° perc. +23.5° 0.22 mm 13.6 SE max 12.7 Scirocco 51 % 1013 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.3° prob. 29 % 17.7 SSE max 18.5 Scirocco 57 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 17 % 10.9 SE max 18.4 Scirocco 72 % 1013 hPa 21 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 28 % 9.5 SSE max 17 Scirocco 82 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:45

